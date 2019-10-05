Скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским: Помпео рассказал об ответе Конгрессу

Майк Помпео / Vox

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что Госдеп передал в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Госдепартамент вчера вечером отправил письмо в Конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов", - подчеркнул он.

В то же время о содержании отправленного госдепартаментом письма нет информации.

"Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", - добавил Помпео.

Читайте такжеКак Трамп шантажировал Зеленского: что мы узнали из опубликованной переписки дипломатов СШАНапомним, ранее СМИ рассказали о еще одном свидетеле разговора Трампа с Зеленским.

Ранее появились детали июльской беседы президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В частности, выяснилось, что при разговоре присутствовал госсекретарь Майк Помпео.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.