В США раскрыли новые детали скандального разговора Трампа с Зеленским

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Фото: REUTERS

При разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским присутствовал госсекретарь Майк Помпео.

Новые подробности о разговоре лидеров двух стран сообщил высокопоставленный чиновник из Госдепартамента США, передает The Wall Street Journal.

"Госсекретарь Майк Помпео был среди членов администрации, которые слушали телефонный разговор президентов США и Украины", — пишет издание.

Читайте такжеТайна стенограмм Порошенко: эксперт оценил скандал вокруг разговора Трампа с ЗеленскимВ материале также подчеркивается, что обнародованные данные могут способствовать "большей вовлечённости" Госдепартамента в процесс импичмента, который был инициирован Палатой представителей.

Напомним, 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

В ответ Трамп заявил о возможности публикации еще одного разговора с президентом Владимиром Зеленским.