В Конгрессе США от адвоката Трампа потребовали доказательств из-за Украины

Рудольф Джулиани / Скриншот/Foxnews

Личному юристу Дональда Трампа Рудольфу Джулиани направлен официальный запрос о предоставлении документов по делу о попытке давления американским лидером на президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий документ в адрес Джулиани направили председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

В письме от Джулиани потребовали до 15 октября предоставить все материалы, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщения и т.д., которые могли бы касаться, как сказано в письме, "попыток президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года" в США, сообщает Радио Свобода.

Читайте также"Попахивает грандиозным скандалом": в США разыгрывают украинскую карту – экспертКак отметили конгрессмены, сам Джулиани ранее заявил, что просил представителей Украины расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является возможным кандидатом в президенты от демократов и может стать главным соперником Трампа на выборах-2020.

Отметим, что впоследствии Джулиани взял эти слова назад, однако неоднократно утверждал, что общался с представителями украинской власти, в том числе относительно, как он утверждает, вмешательства Украины в выборы 2016 года на стороне противников Трампа.

Кроме того, конгрессмены заинтересовались координацией Джулиани своих действий с представителями администрации Трампа.

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Как известно, Джулиани утверждает, что имеет доказательства, что несколько украинских официальных лиц во время избирательной кампании 2016 года действовали против Трампа, а также того, что бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин был уволен под давлением тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

Сам Трамп называет расследование Конгресса "охотой на ведьм". Он обвиняет отца и сына Байденов в коррупции и утверждает, что не оказывал давление на Зеленского.