В ход пошли смс-ки: старик Джулиани слил в Сеть сообщение от Волкера

Рудольф Джулиани слил в Сеть смс от Волкера / Reuters

Адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани, который ранее заявил, что имеет материалы с доказательствами вмешательства Украины в выборы в США, опубликовал смс-сообщение от специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера.

По информации, в смс-сообщении от Волкера идет речь о его знакомстве с близким к украинскому президенту Владимиру Зеленскому — Андреем Ермаком.

К слову, 75-летний Руди Джулиани слил текст сообщения от Волкера на своей странице в твиттере.

Добавим, что сообщение Джулиани получил 19 июля.

"Господин мер (прим. — Джулиани - бывший мэр Нь-Йорка), мне действительно понравился завтрак сегодня утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому. Предлагаю запланировать совместный звонок в понедельник ", — сказано в тексте.

Добавим, что в настоящее время Андрей Ермак является личным помощником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам международной политики.

Напомним:

27 сентября специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер решил покинуть свой пост и подал в отставку.

По информации, Волкера должны допросить на следующей неделе в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.

Также стало известно, что Волкер уехал из Украины спустя несколько дней после скандального разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, во время которого президент США якобы пытался давить на украинского коллегу по поводу расследования относительно семьи Джо Байдена.

Читайте такжеДжулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.

Кроме того, тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.