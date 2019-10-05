Американские СМИ "засветили" нового свидетеля в разговоре Трампа с Зеленским

По данным The New York Times, новый свидетель уже готов дать показания по резонансному разговору Трампа и Зеленского.
Наличествует представитель американских спецслужб, располагающий гораздо более точной информацией о резонансной телефонной беседе президентов Украины и США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное американское издание The New York Times со ссылкой на собственный источник. По его словам, этот свидетель из спецслужб уже предварительно разговаривал с генинспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.
Спецслужбист сообщил, что готов дать показания по беседе Трампа и Зеленского, основанные на разговорах с некоторыми чиновниками Белого дома.
Напомним, ранее в США раскрыли новые детали скандального разговора Трампа с Зеленским.
До этого агентство Bloomberg сообщило о том, что Курт Волкер, в бытность спецпредставителем Госдепа США по Украине, стремился всячески "обелить" Зеленского перед Трампом.