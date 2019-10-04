Как Трамп шантажировал Зеленского: что мы узнали из опубликованной переписки дипломатов США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Американское издание The Washington Post опубликовало материал на основе переписки американских дипломатов, в которых говорится о том, что президент США Дональд Трамп шантажировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Как пишет газета, глава Белого дома хотел в обмен на договоренность о личной встрече глав государств проведения от Киева расследования в отношении своего конкурента по предстоящим выборам Джозефа Байдена компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден, занимая пост в совете директоров в течение пяти лет.

Расследователи Палаты представителей опубликовали многочисленные сообщения, которые иллюстрируют, как высокопоставленные чиновники Госдепа контактировали с помощником президента Украины Андреем Ермаком и личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы использовать встречу с Зеленским на саммите ООН в Нью-Йорке как гарантию от Украины по расследованию кейса Байдена.

Переписки, которые предоставил во время десятичасового допроса бывший специальный посол США в Украине Курт Волкер, показывают, что Трамп отказывался встречаться с Зеленским, если украинская сторона не согласится провести расследование.

"Если президент Z убедит Трампа"

Читайте такжеЗеленский по вине Трампа оказался между молотом и наковальней25 июля, за несколько часов до телефонного разговора Зеленского с Трампом, Волкер написал Ермаку: "В Белом доме говорят, что, если президент Z убедит Трампа в том, что расследование начнется и дойдет до сути произошедшего в 2016 году, мы забронируем дату визита в Вашингтон".

Тем не менее, спустя две недели после звонка Трамп все еще не соглашался встретиться с Зеленским, а чиновники администрации американского президента пытались убедить официальный Киев в том, что президент Украины должен сделать публичное обещание провести расследование в отношении Байдена, после чего Трамп даст согласие на встречу.

"Я думаю, что президент США действительно хочет получить результат. Чтобы избежать недоразумений, было бы полезно попросить Андрея [Ермака] подготовить черновой вариант заявления, чтобы мы могли точно видеть, что они предлагают покрыть [расследованием]", - писал посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд Волкеру 9 августа.

Уже на следующий день, пишет the Washington Post, украинцы согласились объявить о своих планах провести расследование Трампа наряду с датой встречи двух глав государств.

"Как только у нас будет дата, мы проведем брифинг для СМИ, объявив о предстоящем визите и изложив видение перезагрузки отношений между США и Украиной, включая, среди прочего, Burisma и вмешательство в выборы", - написал Ермак Волкеру 10 августа.

Читайте также"Украина – страна компроматов": Трамп показал предвыборный ролик с Зеленским и ПорошенкоТем не менее, Трамп не горел желанием встречаться с киевским коллегой. Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, после того, как Трамп проигнорировал поездку в Польшу, где должна была состояться первая встреча с Зеленским, сказал Сондленду, что "отказывать Украине в помощи из-за политической кампании - безумие, а заморозку военной помощи для Киева назвал "кошмарным сценарием". Эта позиция Тейлора, как и осторожное сопротивление украинских властей, не нашли понимания у посла США в ЕС, ответ которого свелся к тому, что лучше бы украинцам выполнять то, что от них хотят.

"Президент совершенно ясно дал понять, что никаких quid pro quo не будет, - ответил Сондленд. - Президент пытается оценить, действительно ли Украина собирается реализовывать прозрачность и реформы, которые обещал президент Зеленский во время своей кампании"

Тейлор также указывал, что Зеленский чувствительный к тому, что что Украину не воспринимают всерьез и относятся к ней только как к инструменту во внутриамериканской войне за переизбрание, на что Сондленд ответил, что больше беспокоится о противоположном варианте, в котором Трамп и Зеленский не начнут разговор и выстраивание отношений.

"Самое главное, чтобы Зеленский сказал, что он поможет следствию", - сообщил Волкер Сондленду 19 июля.

Заморозка помощи для Украины

Читайте также"И сукин сын был уволен". Байден рассказал, как заставил Киев уволить ШокинаПри этом Волкер и его коллеги-чиновники из Госдепартамента, уточняет the Washington Post, предупредили украинцев о том, чтобы те держались подальше от политики США, поскольку обратное откроет genm обвинениям в том, что Киев вмешивается в американские выборы и может нанести ущерб Украине в долгосрочной перспективе.

Во время допроса следователи спросили Волкера, является ли заморозка помощи для Украины способом давления на Зеленского и шантажом для встречи лидеров, на что Волкер признал, что известие о заморозке глубоко обеспокило укрианских чиновников, которые рассматривают Вашингтон как главного союзника Украины в борьбе с Россие. При этом Волкер уточнил, что ему никогда не давали объяснений, почему военная помощь была приостановлена.

Сам Джо Байден и его защитники отвергли обвинения по Бурисме и отметили, что попытка Байдена уволить Шокина, бывшего генпрокурора Украины, была частью общих усилий Евросоюза, США и МВФ, которые считали Шокина неумелым.

Читайте такжеВ окружении Трампа не осталось проукраинских чиновников - The New York TimesВ начале 2019 года уволенный Шокин заявил адвокату президента США Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами". Согласно записям Джулиани, экс-генпрокурор якобы попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в "белых перчатках". То есть, по словам Шокина, это означало, что "надо ничего не делать".