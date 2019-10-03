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Шокин "настучал" на Байдена адвокату Трампа

3 октября 2019, 08:45

Записи Руди Джулиани о расследовании в Украине в отношении компании Бурисма передали в Конгресс США.

Виктор Шокин
Виктор Шокин утверждает, что  расследование было прекращено "из-за страха перед США" / УНИАН

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, который снова через суд пытается восстановиться в должности, заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Бурисма, членом совета директоров которой в свое время был сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер - под давлением со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщает телеканал Fox News, в начале 2019 года  Шокин заявил адвокату президента США Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами". Согласно записям Джулиани, экс-генпрокурор якобы попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в "белых перчатках". То есть, по словам Шокина, это означало, что "надо ничего не делать". Также сообщается, что процессе расследования вице-президент якобы распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

В среду записи Джулиани были переданы Конгрессу, отмечает телеканал.

Читайте такжеСудьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе СШАНапомним, 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины. Поводом для скандала стала беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой глава Белого дома просил украинского гаранат активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа на президентских выборах 2020 года.

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