Воспрянул из небытия: Шокин хочет через снова стать генпрокурором

Виктор Шокин / УНИАН

Виктор Шокин, генпрокурор Украины в 2015-2016 годах, в судебном порядке оспаривает свое увольнение и требует восстановления на должности.

Соответствующее исковое заявление было опубликовано в электронной версии "Единого государственного реестра судебных решений".

В документе адвокат Шокина Елена Сапожников настаивает на том, чтобы был пересмотрен вердикта Высшего административного суда Украины, вынесенного 20 апреля 2017 года. Тогда судьи не нашли оснований для того, чтобы ее клиент был восстановлен на посту генпрокурора.

Кроме того, по обращению Шокина было открыто производство. Ответчиком по нему выступает пятый президент Украины Петр Порошенко. Законность его решения об увольнении тогдашнего генпрокурора станет предметом отдельных разбирательств.

Напомним, поддержали 29 марта 2016 года за отставку Виктора Шокина с поста Генпрокурора проголосовали 289 нардепов Рады. 3 апреля указ о его отставке подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко.