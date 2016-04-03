Порошенко уволил Шокина с должности генпрокурора

Президент Петр Порошенко заявил, что уволил своим указом Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что подписал соответствующий документ после того, как отставку чиновника одобрил парламент.

"После голосования в прошедший вторник поступили документы из Верховной Рады и был подписан указ об увольнении Виктора Шокина с должности", — отметил Порошенко.

По его словам, парламент на следующей пленарной неделе (12-15 апреля) должен назначить нового главу ГПУ. "Я также открываю необходимые консультации с фракциями по кандидатуре нового генерального прокурора", — сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что после увольнения Виктора Шокина исполняющим обязанности генерального прокурора будет первый заместитель генпрокурора — Юрий Севрук.