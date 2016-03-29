Рада отправила Шокина в отставку

Во вторник, 29 марта, Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины Виктора Шокина в отставку.

Соответствующий проект постановления №4122 поддержали 289 нардепов, сообщает РБК-Украина.

"В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85 и части первой статьи 122 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: дать согласие на увольнение президентом Украины Шокина Виктора Николаевича с должности генерального прокурора Украины", — гласит текст документа.

Напомним, сам Шокин отсутствовал в сессионном зале и обратился с письмом в ВР с просьбой рассмотреть вопрос без его участия.

Также напомним, сегодня Шокин уволил из прокуратуры зама генпрокурора, а также главу прокуратуры Одесской области Давида Сакварелидзе.