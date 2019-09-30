"Нам нельзя приказать": Зеленский отказался расследовать дело Байдена

Зеленский отказался расследовать дело Байдена / president.gov.ua

В понедельник, 30 сентября, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа.

При этом Зеленский уточнил, что он к этому не имеет отношения.

"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.

Также президент Украины подчеркнул, что вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка, пишет агентство.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много", - сказал Зеленский, передает УП,

Напомним:

30 сентября адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани возмутился заявлениями бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что "Хантер Байден не нарушал законов Украины".

"Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании.

Расследования не было. Где отчет? Используйте здравый смысл – те, кто его не лишился. Проанализируйте это...", - сказал адвокат Трампа.

Читайте также"Разговор з очень хорошим президентом": у Трампа осталась надежда только на заявление Зеленского25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

Из стенограммы стало понятно, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Байдена, и в разговоре не было никакого давления. В свою очередь, президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор.