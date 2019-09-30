"Где отчет?": старик Джулиани рассердился на укатившего в Великобританию Луценко

Лууценко рассердил адвоката Трампа - Руди Джулиани / УНИАН

Адвокат президента СШа Дональда Трампа Руди Джулиани, который ранее слил в Сеть сообщение от Волкера, возмущен заявлениями бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что "Хантер Байден не нарушал законов Украины".

Отметим, в комментарии The Washington Post Луценко заявил, что с точки зрения украинского законодательства Ханетер Байден, сын бывшего вице-президента США. Джо Байдена, ничего не нарушал.

"Хантер Байден не может нести ответственность за нарушение законов руководством Burisma, которые произошли за два года до его прибытия", - отметил Луценко.

По его словам, за время пребывания на должности генпрокурора из США не приезжали следователи для расследования этого дела.

Так вот, 75-летний Джулиани сказал, что расследования не было.

"Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании. Расследования не было. Где отчет? Используйте здравый смысл – те, кто его не лишился. Проанализируйте это...", - сказал адвокат Трампа.

При этом Джулиани добавил, что взяточничество предлагает нечто ценное.

"Взяточничество предлагает что-то ценное (гарантия критического займа на сумму 1,2 млрд долларов) в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует твоего сына). Хвастун Байден признает это. И если вам нужна помощь с тем, знал ли он о сыне, еще многое впереди", - сказал Джулиани на своей странице твиттер.

Читайте такжеСарган объяснила "побег" Луценко в ВеликобританиюНапомним, ранее бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.