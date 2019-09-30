Экс-генпрокурор Луценко "слинял" из Украины - журналист

Юрий Луценко выехал из Украины / УНИАН

Бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Лещенко уточнил, что о выезде экс-прокурора ему рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Экс-глава ГПУ поехал в Британию, чтобы якобы "подтянуть свой английский".

"Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более сейчас в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", - добавил Лещенко.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал жалобу американского разведчика относительно июльского разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и заверил, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер не нарушал украинских законов. Как известно, жалоба вылилась в огромный политический скандал. В США даже дали старт процедуре импичмента Трампа.