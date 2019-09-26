Рябошапка уволил двух замов времен Луценко

Глава ГПУ уволил Сергея Кизя и Юрия Столярчука.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей своих двух заместителей Сергея Кизя и Юрия Столярчука.
Их увольнение связано со вступлением в силу закона о реформе прокуратуры, сказано в пресс-службе ведомства.
"В связи с вступлением в действие Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019 подписал приказы об увольнении с должностей заместителей Генерального прокурора С. Кизя и Ю. Столярчука", - сказано в сообщении.
Отметим, Зеленский подписал закон о реформе ГПУ: что изменится.
Напомним, Зеленский рассказал о назначении "своих людей".
Ранее Рябошапка подписал новые приказы на увольнение.