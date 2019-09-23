Зеленский подписал закон о реформе ГПУ: что изменится

Владимир Зеленский подписал закон о реформе ГПУ / Фото пресс-службы ОП

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о реформировании ГПУ, который расширяет права генпрокурора, ликвидирует военную прокуратуру и сокращает штат. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Теперь законопроект № 113-IX должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете Голос Украины. Он вступит в силу на следующий день после публикации.

Согласно положениям закона, военная прокуратура ликвидируется, а генпрокуратура станет Офисом генпрокурора. Глава ГПУ сможет ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Помимо этого, предусматривается сокращение количества работников прокуратуры до 10 тысяч человек, повышение базового оклада до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и ограничение размера премии.

Документ предусматривает проведение аттестации всех действующих прокуроров, кроме работников САП. Профессиональную компетентность и этику прокуроров, а также их добродетель будут оценивать кадровые комиссии, порядок принятия решения которых определяет глава ГПУ.

Аттестация будет проходить в два этапа:сдача письменного тестирования и собеседование.

Если прокурор не пройдет аттестацию, то его уволят. При этом все, кто хочет занять вакансию и имеет юридическое образование, но не является работником прокуратуры на момент вступления закона в силу, могут принять участие в открытом конкурсе.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 19 сентября, во втором чтении приняла законопроект о реформировании прокуратуры, поданный президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий документ поддержали 259 народных избранников.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон об импичменте президента.