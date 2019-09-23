Импичмент президента: Зеленский поставил точку

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об импичменте главы государства, который Верховная Рада одобрила 10 сентября. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Теперь законопроект №1012 Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете Голос Украины.

19 сентября законопроект №1012 подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об импичменте под №1012, поданный президентом Владимиром Зеленским. Свои голоса отдали свои голоса 245 народных избранников.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который 3 сентября поддержали 373 народных депутатов.