Отмена депутатской неприкосновенности: Зеленский поставил точку

Официально новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который 3 сентября поддержали 373 народных депутатов.
На сайте Верховной Рады указано, что закон был подписан президентом и возвращен в Раду 11 сентября.
Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, и не содержит положений о том, что нардепам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
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Однако, после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения: результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Официально новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Депутатская неприкосновенность: что это и что означает ее отмена
3 сентября 2019 года в Украине депутаты девятого созыва Верховной Рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности.
Законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов.
Таким образом, из Конституции Украины были удалены строки
Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность
и
Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы
Важно уточнить, что неприкосновенность теперь необходимо упразднить в законе о статусе народного депутата Украины (статья 27) и в уголовно-процессуальном кодексе (УПК, статья 482).
Отмена депутатской неприкосновенности означает, что после вступления закона в силу любого парламентария могут привлечь к уголовной ответственности, задержанию и аресту без голосования в стенах Рады, как это было, например, с народным депутатом Надеждой Савченко.
Стоит отметить, что неприкосновенность могут попытаться вернуть с помощью судебных апелляций в Конституционном суде. Пока что, согласно тексту проекта, иммунитет снимается с 1 января 2020 года.
Всего за историю Украины лишь два парламентария были лишены депутатской неприкосновенности: в 1994-м иммунитета был лишен Ефим Звягильский, а в 1998-м – Павел Лазаренко.