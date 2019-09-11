Отмена депутатской неприкосновенности: Зеленский поставил точку

Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности / Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который 3 сентября поддержали 373 народных депутатов.

На сайте Верховной Рады указано, что закон был подписан президентом и возвращен в Раду 11 сентября.

Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, и не содержит положений о том, что нардепам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Читайте такжеОтмена неприкосновенности: как Зеленский накрыл "колпаком" всех тварей разом

Однако, после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения: результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Официально новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.