Рада окончательно убила депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада приняла решение об отмене неприкосновенности нардепов / УНИАН

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада окончательно одобрила президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).

Соответствующий законопроект поддержали 373 народных депутатов.

Отметим, что перед голосованием к нардепам обратился президент Владимир Зеленский. Он заявил, что после снятия неприкосновенности у народных депутатов Украины сохранится иммунитет, и они не будут нести ответственность за политические решения.

Как известно ночью 30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

2 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять как закон предварительно одобренный президентский проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203).

Читайте такжеСМИ узнали дату, когда Рада планирует отменить депутатскую неприкосновенностьНапомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада VIII созыва направила в Конституционный суд для получения заключений два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Согласно проекту, ряд парламентских комитетов должен проработать предложения и поправки в соответствующий законопроект.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1 относительно дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.

Законопроектом № 7203 предполагалось исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

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При этом оставалась бы норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Законопроектом предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.