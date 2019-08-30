Верховная Рада в первом чтении отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада проголосовала за отмену депутатского иммунитета / Фото Reuters

Народные депутаты Верховной Рады 9-го созыва на первом заседании рассмотрели проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины №7203, который позволит снять депутатскую неприкосновенность с народных избранников.

В первом чтении законопроект был поддержан большинством парламентариев. За проголосовали 363 депутата, против - 0, воздержались - 1, не голосовали - 29.

Перед голосованием некоторые нардепы брали слово и рекомендовали юридически доработать законопроект после принятия в первом чтении, чтобы его невозможно было впоследствии оспорить в Конституционном суде.

Нардепы проголосовали за законопроект, который был внесен политсилой экс-президента Петра Порошенко в Раду минувшего созыва.

/ Фото: скриншот из видео

Во время голосования, которое состоялось после полуночи, в зале присутствовал президент Владимир Зеленский. Решение депутатов он поприветствовал, а затем покинул зал заседаний парламента.

/ Фото: скриншот из видео

Ранее Руслан Стефанчук, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, заявлял о том, что тот планирует, помимо отмены депутатской неприкосновенности, провести аудит государства и перепись населения Украины.