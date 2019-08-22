СМИ узнали дату, когда Рада планирует отменить депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада / УНИАН

Депутаты Верховной Рады нового, IX созыва, планируют отменить депутатскую неприкосновенность на заседании 3 сентября.

Такое сообщение опубликовал портал ЗН со ссылкой на собственные информированные источники. Непосредственно в первый день сессии, 29 августа, будет не только избран президиум Верховной Рады и утверждено новое правительство, но и проголосован законопроект №7203 - относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

Читайте такжеЗе-команда может наступить на грабли Ющенко: эксперт рассказал, отменят ли депутатскую неприкосновенность"С одной стороны, принятие закона соответствует одному из основных обещаний Владимира Зеленского. С другой - поможет ему за счет правоохранителей контролировать монолитность фракции", − утверждают источники.

Законопроектом предлагается отмена депутатской неприкосновенности. Следовательно, уже не понадобится для привлечения народных избранников к уголовной ответственности согласия Рады.

Соответственно, 29 августа планируется закрепить законопроект, который в свое время был подготовлен командой экс-президента Петром Порошенко и прошел через экспертизу Конституционного суда. 3 сентября документ будет вынесен на голосование.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, заявлял о том, что тот планирует, помимо отмены депутатской неприкосновенности, провести аудит государства и перепись населения Украины.