"Прокуроропад" продолжается: Рябошапка подписал новые приказы на увольнение

Руслан Рябошапка / УНИАН

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров в трех областях Украины. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона "О прокуратуре", подписал приказы на увольнение прокуроров Донецкой, Полтавкой и Черниговской областей.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава ГПУ Руслан Рябошапка ранее отправил в отставку прокуроров восьми регионов Украины.