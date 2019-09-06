Рябошапка уволил прокуроров в восьми областях

Рябошапка проводит кадровые чистки в областях / Фото пресс-службы президента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отправил в отставку прокуроров восьми регионов Украины.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, подписаны соответствующие указы об увольнении.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей", - сказано в сообщении.

Таким образом, Рябошапка уволил прокурора Волынской области Виктора Швыдкого, Ивано-Франковской — Александра Стратюка, Кировоградской — Анатолия Коваленко, Луганской — Владимира Янко, Львовской — Юрия Квяткивского, Ровенской — Богдана Подубинского, Сумской — Виталия Матвийчука, Тернопольской — Вячеслав Перча.

Как известно, ранее Рябошапка уже начал чистки в прокуратуре и уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Напомним, Рябошапка назначил Виталия Касько своим первым заместителем.