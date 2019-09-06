Рябошапка назначил своим первым замом Касько

Виталий Касько назначен замом генпрокурора / УНИАН

Недавно назначенный на пост генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виталия Касько своим первым заместителем.

Рябошапка подписал указ о назначении 5 сентября, передает пресс-служба ГПУ.

"Руководствуясь статьей 9 Закона Украины О прокуратуре, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Виталий Касько окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре.

С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области.

С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины.

В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года.

С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Государственный советник юстиции 3 класса.

Напомним, что Виталий Касько уже работал на посту заместителя генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах. Однако, после того, как он ушел подал в отставку, против него было открыто дело о незаконной приватизации служебной квартиры. Правда, в дальнейшем производство было закрыто, а обвинения — сняты.