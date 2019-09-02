Рябошапка рассказал, какие задачи в первую очередь решит новая Генпрокуратура

Руслан Рябошапка / УНИАН

В самое ближайшее время перед Генеральной прокуратурой Украины стоят три основных задачи.

С таким заявлением выступил в понедельник, 2 сентября, новый генпрокурор Руслан Рябошапка. По его словам, первая задача лежит в плоскости перезапуска, обновления и очищения Генпрокуратуры.

Вторая задача — перезапуск и обновление системы уголовной юстиции вместе с борьбой с "показухой" и "компанейщиной" в правоохранительных органах быть не должно.

Третьей задачей, стоящей перед Генпрокуратурой, Рябошапка называл изменения в правоохранительной системе, которая обязана защищать интересы бизнеса, работающего строго в рамках закона.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с поста главного военного прокурора. До этого эксперт рассказал, как Рябошапка будет проводить чистку в Генпрокуратуре.