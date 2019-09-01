Эксперт рассказал, как Рябошапка будет проводить чистку в Генпрокуратуре

Руслан Рябошапка / пресс-служба президента Украины

Руслан Рябошапка, сменщик Юрия Луценко на посту генпрокурора, должен организовать "чистку" недобропорядочных и непрофессиональных прокуроров, а затем - через конкурсный отбор набрать новых сотрудников.

Соответствующее мнение высказал Александр Леменов, главный эксперт StateWatch, сообщает портал ЗН.

"Безусловно, принимая во внимание общественный запрос (рейтинг доверия к органам прокуратуры чуть ли не самый низкий среди всех органов публичной власти), Рябошапка избрал логический путь. Заметим, что уже традиционно Генеральная прокуратура превратится в Офис генерального прокурора. И именно вокруг этого учреждения будет выстраиваться вся система органов уголовной юстиции", — считает эксперт.

Кроме того, Леменов предполагает, что процесс набора Рябошапкой новых прокуроров в обязательном порядке должен стать комплексным.

Читайте такжеРябошапка - генеральный прокурор: человек Трампа разрешил"Насколько известно, реорганизация прокуратуры будет включать аттестацию всех прокуроров, желающих остаться в органе правосудия (после конституционных изменений прокуратура является частью судебной системы). Этот процесс будет состоять из тестирования, собеседования относительно добропорядочности и профессиональной этики. Кроме этого, предполагается практическое задание. В общем, такой подход сработает в контексте отсеивания профессионально слабых и потенциально коррумпированных прокуроров", - подвел итоги эксперт.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка, утвержденный новой Радой 29 августа на посту генерального прокурора, пообещал садить чиновников каждую неделю. До этого стало известно о его планах по увольнению всех заместителей генпрокурора времен Луценко.