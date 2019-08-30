"Мы хотим крови": Рябошапка пообещал садить чиновников каждую неделю

30 августа 2019, 16:19

Новый генпрокурор жаждет крови в правовом смысле слова.

Рябошапка
Рябошапка пообещал, что коррупционеры будут отвечать за свои деяния / УНИАН

Новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что жаждет крови в правовом поле и анонсировал посадки чиновников.

По словам Рябошапки, коррумпированные чиновники должны быть привлечены к ответственности, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - пообещал Рябошапка.

Новый генпрокурор намерен модернизировать ведомство для более эффективной борьбы с преступностью.

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - отметил Рябошапка.

Ранее Юрий Луценко дал напутствие новому генпрокурору Рябошапке.

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чиновники ГПУ генпрокурор Руслан Рябошапка
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