"Мы хотим крови": Рябошапка пообещал садить чиновников каждую неделю

Новый генпрокурор жаждет крови в правовом смысле слова.
Новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что жаждет крови в правовом поле и анонсировал посадки чиновников.
По словам Рябошапки, коррумпированные чиновники должны быть привлечены к ответственности, передает Интерфакс-Украина.
"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - пообещал Рябошапка.
Новый генпрокурор намерен модернизировать ведомство для более эффективной борьбы с преступностью.
"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - отметил Рябошапка.
Ранее Юрий Луценко дал напутствие новому генпрокурору Рябошапке.