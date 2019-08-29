Рада назначила нового генпрокурора

Руслан Рябошапка стал генпрокурором Украины / УНИАН

Народные депутаты Верховной Раде 9-го созыва проголосовали "за" увольнение с поста генпрокурора Юрия Луценко и назначили на его место заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку.

Нардепы поддержали постановление президента Владимира Зеленского, и поддержали назначение Рябошапки. Благодаря 312 голосам за он занял кресло генпрокурора. Против высказались 26 нардепа, удержались 25, не голосовали 32.

Сам Луценко написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию сегодня днем.

На собственное увольнение Луценко опоздал: депутатам пришлось ждать его итогового отчета не менее пяти минут.

Луценко похвастался своими достижениями в борьбе с коррупцией (3 тыс. приговоров) – при нулевых показателях НАБУ, по его словам.

"Почему же люди не любят ни нынешнего генпрокурора, ни нынешнее ГПУ? Потому что не ждут от них поблажек", – заявил он.

По его словам, он делал "всё, что мог". И напирал на маленький опыт своего преемника.

За его увольнение проголосовали 317 депутатов. Против и воздержавшихся – 0.

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К слову, кандидатуру Рябошапки на пост генпрокурора одобрил Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Киев. По его словам, у Рябошапки должны сложиться блестящие отношения с генпрокурором США.

Руслан Рябошапка: кто это

Руслан Рябошапка - заслуженный юрист Украины (2010), награжден почетной грамотой Кабинета министров Украины.

В 1998 году окончил Международный Соломонов университет.

В 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. В 2016 году был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

С 21 мая 2019 занимает пост замглавы администрации (руководителя офиса) президента Украины Владимира Зеленского. С 31 мая 2019 член СНБО.

Ранее Рада назначила нового министра иностранных дел.