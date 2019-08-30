Луценко дал напутствие новому генпрокурору Рябошапке

Луценко одобрил кандидатуру нового генпрокурора / УНИАН

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил профессионализм нового главы ГПУ Руслана Рябошапки, которого назначила Верховная Рада.

"Теперь должен прийти профессиональный прокурор, юрист, специалист, который, опираясь на серьезное представительство в парламенте, в данном случае грандиозное, может ликвидировать нашу проблему. В основном они связанные с несовершенным законодательством. Поэтому я желаю только успехов", - цитирует Луценко 112 Украина.

Бывший генеральный прокурор заявил о готовности помочь в случае необходимости своему преемнику и высказал надежду, что новый глава ГПУ сделает работу ведомства более динамичной.

"Время революционных изменений политически назначенного прокурора, который сломал систему, завершилось. Пришло время профессионального юридического управления этим организмом", - считает Луценко.

Экс-генпрокурор добавил, что для успешной работы ведомства важно изменить законодательство, чтобы "новый генпрокурор был подкреплен новым эффективным большинством в парламенте".

На первом заседании Верховная Рада 9-го созыва дала согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины.

Как ранее сообщалось, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.