Время перемен в ГПУ: Рябошапка выгонит всех заместителей генпрокурора

Руслан Рябошапка начал кадровые чистки в здании на Резницкой / УНИАН

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который ранее пообещал садить чиновников каждую неделю, принял решение выгнать всех действующих заместителей генпрокурора.

"Никто не останется. Будет новая команда", - сказал Рабошапка, передают Українські новини со ссылкой на источник.

Так, по словам Рябошапки, заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Анжела Стрижевская, Сергей Кизь, Юрий Столярчук и Анатолий Матиос покинут здание на Резницкой..

При этом Рябошапка подчеркнул, что в данном вопросе существует небольшая загвоздка, поскольку для их увольнения необходима рекомендация Совета прокуроров, поэтому новый генпрокурор будет настоятельно рекомендовать всем заместителям подать в отставку по собственному желанию.

Читайте такжеРябошапка - генеральный прокурор: человек Трампа разрешилНапомним, 30 августа уже бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал напутствие новому генпрокурору Рябошапке.

"Теперь должен прийти профессиональный прокурор, юрист, специалист, который, опираясь на серьезное представительство в парламенте, в данном случае грандиозное, может ликвидировать нашу проблему. В основном они связанные с несовершенным законодательством. Поэтому я желаю только успехов", - высказался Луценко.

Бывший генеральный прокурор также заявил о готовности помочь в случае необходимости своему преемнику и высказал надежду, что новый глава ГПУ сделает работу ведомства более динамичной.