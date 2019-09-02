Адьос, Матиос: Рябошапка уволил главного военного прокурора

Матиос уволен приказом от 2 сентября / Фото www.facebook.com/MatiosAnatolii

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Приказ датирован 2 сентября 2019 года.

Фото документа опубликовала Украинская правда. Согласно приказу, Матиос уволен с поста заместителя генпрокурора, главного военного прокурора, исключен из списков личного состава Генпркуратуры и направлен в Министерство обороны для решения вопроса о прохождении дальнейшей военной службы.

Фото Украинская правда

Напомним, новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка принял решение выгнать всех действующих заместителей генпрокурора.

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Еще до назначения на должность главы ГПУ Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом. Тогда в Главной военной прокуратуре Украины эту идею назвали неприемлемой.