Война еще не всех вылечила: военные прокуроры взбунтовались против Рябошапки

7 августа 2019, 17:08

Коллектив военных прокуратур отреагировал на слова Руслана Рябошапки.

Рябошапка
Рябошапка намекал на ликвидацию военной прокуратуры / Фото пресс-службы президента

Главная военная прокуратура Украины прокомментировала заявление заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки о том, что в нашей стране нет необходимости в существовании военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

В частности, идею о возможной ликвидации военной прокуратуры назвали неприемлемой. Также в Главной военной прокуратуре считают, что Рябошапка имеет поверхностное представление о деятельности ведомства.

Военные прокуроры уточняют, что их численность составляет лишь 6% от общего числа прокуроров. В заявлении также приводятся данные о достижениях системы военных прокуратур с момента их возобновления почти пять лет назад. 

"Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война еще не всех вылечила", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что Генпрокуратуру Украины скорее всего возглавит заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка. Позже сам замглавы ОП заявил, что не будет чувствовать"никакого дискомфорта", если возглавит ГПУ

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