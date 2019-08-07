У Зеленского намекнули, что могут ликвидировать военную прокуратуру

7 августа 2019, 10:56

Руслан Рябошапка анонсировал масштабные реформы.

Рябошапка
Рябошапка считает, что прокуратуру необходимо переориентировать на защиту людей и бизнеса / Фото пресс-службы президента

В Украине нет необходимости в существовании военной прокуратуры и военной юстиции в целом.  Такое мнение высказал заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - сказал он в интервью 24 каналу.

Прокомментировал замглавы ОП и реформирование прокуратуры. По его словам, прокуратуру необходимо переориентировать на защиту людей и бизнеса, а не на "крышевание преступности".

"Процесс будет очень тяжелый, и это именно тот сектор, где мы ожидаем очень большое сопротивление. Но думаю, что мы справимся с этим", - добавил Рябошапка.

По его словам, в планах -  изменения в работе офиса генпрокурора, обновление всех областных и местных органов прокуратуры, а также создание механизма селекции, качественного отбора прокуроров в местные прокуратуры.

"Мы хотели бы, чтобы в эту профессию зашло побольше людей, которые не имеют прокурорского опыта", - сказал он.

Рябошапка уверен: если будет политическая воля, все можно будет сделать быстро и качественно.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что Генпрокуратуру Украины скорее всего возглавит заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка. Позже сам замглавы ОП заявил, что не будет чувствовать"никакого дискомфорта", если возглавит ГПУ

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