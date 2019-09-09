Будут повышать: Рябошапка озаботился зарплатой прокуроров

Рябошапка анонсировал повышение зарплат прокурорам / УНИАН

В понедельник, 9 сентября, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который ранее пообещал садить чиновников каждую неделю, решил поднять вопрос увеличения зарплат прокуроров.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",- сказал Рябошапка на заседании профильного комитета Верховной Рады.

По мнению генерального прокурора, зарплату следует поднять до уровня жалований районных судей.

Рябошапка также уточнил, что прокуратура будет реформирована. В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, Рябошапка анонсировал создание специального отдел для расследования преступлений в сфере национальной безопасности, в том числе касательно хищений в концерне "Укроборонпром", передает Страна.

Читайте такжеРябошапка обезглавил прокуратуры четырех областейНапомним, ранее новоиспеченный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошпака во всеуслышание озвучил ключевые криминальные дела, которыми планируем заняться.

"Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху", - сказал генеральный прокурор.

При этом Рябошапка подчеркнул, что журналистов убивать нельзя.