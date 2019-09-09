"Надоели сытые рожи": Рябошапка назвал резонансные дела, с которых начнет "посадки"

Рябошапка озвучил свои приоритетные задачи / Фото пресс-службы президента

Новоиспеченный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошпака, который ранее уволил главного военного прокурора, во всеуслышание озвучил ключевые криминальные дела, которыми планируем заняться.

"Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху", - сказал генеральный прокурор.

При этом Рябошапка подчеркнул, что журналистов убивать нельзя.

"…Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и что на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме", - высказался Рябошапка.

Кроме того, в числе первоочередных задач Рябошапки фигурируют расследование дел евромайдановцев, преступлений, совершенных "элитой", в том числе коррупция, возвращение в бюджет государства украденных активов, передает РБК-Украина.

Отметим, украинцы возлагают на нового генерального прокурора большие надежды, о чем активно сообщают в социальных сетях.

"Верим и надеемся на справедливость Уж очень надоели сытые рожи предыдущей власти Нам твердили затянуть пояски а сами воровали Пусть ответят откуда у них такое богатство", - пишет Лидия Радионова.

"Ваших решений ждет вся страна, причем с нетерпеньем", - сказала Зинаида Приймак.

Читайте такжеРябошапка назначил своим первым замом КаськоНапомним, ранее новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что жаждет крови в правовом поле и анонсировал посадки чиновников.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - пообещал Рябошапка.