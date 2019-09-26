"Не моя собственность": Зеленский рассказал о назначении "своих людей"

Руслан Рябошапка не хотел быть генпрокурором, рассказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его товарищем.
Таким образом глава государства прокомментировал свои словам из телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда назвал Рябошапку на 100% "своим человеком".
"Да, конечно мой товарищ (Рябошапка, - ред.). Вся моя команда - это мои люди. Это не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Мы прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании. Да, есть генпрокурор Рябошапка", - подчеркнул Зеленский в комментарии журналистам в Нью-Йорке по результатам встречи с Трампом.
Читайте также"Надоели сытые рожи": Рябошапка назвал резонансные дела, с которых начнет "посадки"
Он добавил, что Рябошапка не хотел быть генпрокурором. "Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой ... семь месяцев. Так, мой человек, но не моя собственность", - резюмировал президент Украины.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 24 июля.