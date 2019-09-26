"Не моя собственность": Зеленский рассказал о назначении "своих людей"

Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его товарищем.

Таким образом глава государства прокомментировал свои словам из телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда назвал Рябошапку на 100% "своим человеком".

"Да, конечно мой товарищ (Рябошапка, - ред.). Вся моя команда - это мои люди. Это не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Мы прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании. Да, есть генпрокурор Рябошапка", - подчеркнул Зеленский в комментарии журналистам в Нью-Йорке по результатам встречи с Трампом.

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Он добавил, что Рябошапка не хотел быть генпрокурором. "Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой ... семь месяцев. Так, мой человек, но не моя собственность", - резюмировал президент Украины.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 24 июля.