Экс-генпрокурор Луценко "отмазывает" сына Байдена

Юрий Луценко назвал жалобу разведчика "манипулятивной"/ УНИАН

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал жалобу американского разведчика, которая повлекла за собой политический скандал, и заверил, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер не нарушал украинских законов.

На своей странице в Facebook Луценко назвал жалобу разведчика "манипулятивной" и такой, которая " не соответсвует действительности".

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине", - написал Луценко.

От дальнейших комментариев Луценко отказался, заявив, что не хочет втягивать Украину в американские внутренние политические процессы.

В то же время в комментарии The Washington Post Луценко заявил, что с точки зрения украинского законодательства Ханетер Байден, сын бывшего вице-президента США. Джо Байдена, ничего не нарушал.

"Хантер Байден не может нести ответственность за нарушение законов руководством Burisma, которые произошли за два года до его прибытия", - отметил Луценко.

По его словам, за время пребывания на должности генпрокурора из США не приезжали следователи для расследования этого дела.

В то же время Луценко отметил, что в деле о возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года были определенные признаки преступления: "Если говорить об украинском заговоре, я думаю, что были признаки такого типа вмешательства".

Экс-генпрокурор также рассказал и о своей встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани зимой в 2019 году.

"Я взял отпуск. Я взял своего младшего сына, показал ему Нью-Йорк, и я встретился с господином Джулиани. Я имел с ним долгий разговор. Но это был лишь обмен информацией", - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось о том, что президент США Доналтд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года. В частности, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании Burisma Holdings.

На днях на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы США.

Позже стало известно, что в США сняли гриф "секретно" с текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за беседы двух глав государств.