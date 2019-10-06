Импичмент Трампа: Зеленский нашел отмазку для коллеги из Штатов / Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский решил заступиться за своего американского коллегу Дональда Трампа, которому после телефонных переговоров с Киевом, грозит импичмент.

Зеленский заверил, что Трамп на него не давил. А расследования в пользу Трампа Зеленский просто не мог инициировать, так как инициировать какие-либо расследования, в рамках действующей Конституции, у него нет полномочий.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", — цитирует украинского президента Kyodo News.

Ранее Трамп заявил, что согласился в июле на беседу с Зеленским только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.

Читайте такжеДве стороны медали: что хорошего и плохого для Украины в скандале вокруг импичмента Трампу"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", — сказал Трамп.

Как известно, американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

Сам Трамп уже не раз отвергал обвинения в давлении на Зеленского. Президент США заявил о фабрикации истории вокруг его разговора с Зеленским.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Главред сделал полный перевод документа.

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.