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"Подарок" ко Дню благодарения: демократы задумали поторопиться с импичментом Трампа

17 октября 2019, 12:05

Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США уже проинструктировал однопартийцев о возможной процедуре импичмента Дональда Трампа.

Дональд Трамп
Над Дональдом Трампом нависла угроза импичмента / Фото Reuters

Демократы рассчитывают получить  утвержденное полным составом Палаты представителей обвинительное заключение об импичменте президента США Дональда Трампа до 28 ноября. Об этом сообщил сенатор, член Республиканской партии США от штата Северная Дакота Кевин Крамер.

По его словам, лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл проинструктировал однопартийцев о возможной процедуре импичмента Трампа, передает CNN. Крамер процитировал Макконнелла, заявив, что у республиканцев "есть основания" полагать, полный состав Палаты представителей утвердит обвинительное заключение об импичменте президента США к каникулам на День благодарения, который отмечается в США 28 ноября.

Читайте также"Безумный Трамп" развалит НАТО - БайденНапомним, 25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы США.  

Позже стало известно, что Киев не давал официального согласия на обнародование стенограммы разговора лидер двух государств.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в процедуру импичмента президента США Дональда Трампа

США импичмент Дональд Трамп новости США
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