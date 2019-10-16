Импичмент Трампа: Зеленский сделал важное заявление

Зеленский сделал заявление об импичменте Трампа / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вмешиваться в процедуру импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который ранее охаял демократов, ратующих за его импичмент.

По его словам, он не будет вмешиваться в событие в отличие от других стран.

"Как президент Украины, я не буду вмешиваться в события в других странах, в отличие от некоторых других, которые могут попробовать", - заявил президент, передает РБК-Украина со ссылкой на агенство AFP.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председателя комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.

"Нэнси Пелоси знала обо всех, многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа", — высказался во всеуслышание Трамп на своей странице в твиттере.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку президента США Дональда Трампа.

"Мы рассчитываем в первую очередь на поддержку США, и в том числе на поддержку президента США Дональда Трампа. А то, что происходит во внутренней политике – я не хочу комментировать. Это вопросы их внутренней политики, а в международных отношениях я не вижу изменений по отношению к нам", - подчеркнул он в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

При этом глава государства подчеркнул, что не намерен вмешиваться во внутренние дела США и избирательный процесс в этой стране.