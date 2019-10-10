"Не вмешивайтесь в выборы": Зеленский рассчитывает на поддержку Трампа

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку президента США Дональда Трампа.

"Мы рассчитываем в первую очередь на поддержку США, и в том числе на поддержку президента США Дональда Трампа. А то, что происходит во внутренней политике – я не хочу комментировать. Это вопросы их внутренней политики, а в международных отношениях я не вижу изменений по отношению к нам", - подчеркнул он в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

При этом глава государства подчеркнул, что не намерен вмешиваться во внутренние дела США и избирательный процесс в этой стране.

Читайте такжеТрамп и Зеленский вели сумасшедший и пугающий разговор - СМИ"Я не хочу вмешиваться никоим образом в выборы независимой страны под названием Соединенные Штаты Америки, и поэтому я не буду этого делать… Выбирайте своего президента сами, а вы не влияете и не будете в дальнейшем влиять на выборы независимой Украины", - сказал он.

Он напомнил, что был вопрос о блокировании поставок американского оружия Украине, который впоследствии был снят. "И это никоим образом не связано с Burisma", - сказал глава украинского государства.

"Не думаю, что будут изменения (в украинско-американских отношениях, – ред.), а если будут, то мы об этом узнаем из Twitter", - считает Зеленский.

Он также добавил, что ждет своего официального визита в США, а также работает над тем, чтобы во время его каденции состоялся и визит президента США в Украину.

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"Это для нас и имиджево, и очень важно, и это важный сигнал для наших партнеров, что США поддерживают стратегию и в целом политику Украины", - резюмировал президент.

Напомним, ранее Трамп заявил о возможности публикации еще одного разговора с президентом Владимиром Зеленским.