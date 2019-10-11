"Реально глупые": Трамп охаял демократов, ратующих за его импичмент

Дональд Трамп / Reuters

Американский президент Дональд Трамп в резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.

Отдельно глава Белого дома проехался по спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное", — заявил Трамп.

Более того, он утверждает, что Джо Байден, вице-президент США времен Барака Обамы "никогда не считался умным или хорошим сенатором".

Напомним, ранее Нэнси Пелоси рассказала, как Россия причастна к скандалу вокруг телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Позднее глава МИД РФ Лавров не смог удержаться от комментария скандала с разговором Трампа и Зеленского.