"У Трампа паника": "напуганный" президент США призвал к импичменту Пелоси и Шиффа

Дональд Трамп призвал к импичменту Пелоси и Шиффа / GettyImages

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее признался, что его заставили позвонить украинскому коллеге, обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председателя комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.

"Нэнси Пелоси знала обо всех, многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа", — высказался во всеуслышание Трамп на своей странице в твиттере.

Американский лидер подчеркнул, что Пелоси, как и Шифф, "во всех отношениях виновна... в особо тяжких и незначительных преступлениях и даже в госизмене".

Отметим, в комментариях под сообщением Трампа ему пишут, что он "паникует".

"Конгрессмен и сенаторы не могут быть привлечены к импичменту. Я надеюсь, что наш президент знал это, но, видимо, нет", - добавил другой пользователь Сети.

"Ты кажешься напуганным", - прокомментировал сообщение Трампа фанат его предешственника - Барака Обамы.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: Украина может создать совместный со Штатами следственный комитетНапомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разгневался на председателя комитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адама Шиффа и потребовал раскрыть личность осведомителя комитета, который ранее заявлял, что американский глава давил на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

По информации, во время общения с представителями четвертой власти в Овальном кабинете, Трамп во всеуслышание попросил, чтобы личность информатора, которая защищена законом, была раскрыта.

При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что его общение с украинским коллегой было "идеальным".

Трамп также добавил, что стукач не передал суть разговора, а лишь написал, что разговор был "порочным".

Также ранее президент США Дональд Трамп решил отправить письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси относительно документов, которые от Белого дома требуют демократы.

По информации, в письме речь пойдет о том, что от администрации президента не могут требовать документы, пока Палата представителей не проведет голосования, чтобы начать расследование в отношении импичмента.

Согласно процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате, где Республиканская партия имеет большинство.

Трамп убежден, что палата представителей США, скорее всего, проголосует за импичмент.