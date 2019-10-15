Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли новые скандальные подробности

Валерий Чалый рассказал, что Киев не давал согласия на публикацию стенограммы / Reuters

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый, который ранее заявил о последствиях для Украины в результате публикации стенограммы беседы Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, сообщил, что Киев не давал официального согласия на обнародование расшифровки разговора лидер двух государств.

Для того, чтобы опубликовать стенограмму разговора президентов, существует определенная процедура. В частности, необходимо согласовать снятие грифа секретности.

"Телефонные разговоры имеют определенный ограниченный доступ. В Соединенных Штатах это очень четко регламентируется: вы это видели на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степени секретности. В Украине также есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала из документов снять все грифы", - рассказал Чалый в интервью Левому берегу.

По его словам, существуют и дополнительные моменты, когда речь идет о транскрипте, как это и происходило с переговорами Трампа и Зеленского.

"Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на публикацию (стенограммы разговора, - ред.) никто официально не предоставлял", - добавил экс-посол Украины в США.

Читайте такжеКак "пишут" президентов: дипломат раскрыл все тайныНапомним, 25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы США. Позже Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".