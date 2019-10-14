Экс-посол в США рассказал, от чего спасли Зеленского стенограммы беседы с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / president.gov.ua

Предание огласке содержание стенограмм разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа уберегла главу нашей страны от громадных проблем.

Соответствующее сообщение экс-посол Украины в США Валерий Чалый высказал в интервью порталу ЛБ.

"Я сейчас скажу немного парадоксальную вещь. Мне кажется то, что это стало известно, наоборот, уберегло нашего президента, Украина от еще больших проблем", - сказал он.

По мнению Чалого, именно благодаря обнародованию стенограмм разговора Трампа и Зеленского Украину не засосало в опасную трясину американской политической борьбы. "Потому что теперь гораздо сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в разговорах. Сейчас в этой истории приковано огромное внимание. Поэтому, если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутренне политические распри", - объяснил свой ответ дипломат.в США Валерию Чалому.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что новым послом Киева в США станет постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

