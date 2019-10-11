СМИ назвали имя нового посла Украины в США

Владимир Ельченко / УНИАН

Стало известно, кто придет на смену бывшему послу Украины в США Валерию Чалому.

Новым главой украинского дипломатического представительства в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает Телеграмм-канал Ukrainiannewsinside.

"Друзья, как нам только что сообщили источники, знакомые с ситуацией и которым мы доверяем, новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко", – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным журналистов, дипломат Олег Шамшур отказался от этой должности.

Читайте такжеРоссия может сделать все, чтобы заявленное Зеленским никогда не произошло – экс-посол США в УкраинеИсточники канала говорят, что отказ от должности связан с состоянием здоровья Шамшура.

"Вероятно, что это именно так, ведь дипломату уже 63 и он не молодеет, поскольку работа послом США требует очень много сил и здоровья", - отмечается в сообщении.

Накануне во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил о том, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки уже избран и будет назначен в ближайшее время.