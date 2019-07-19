Зеленский уволил посла в США и еще 10 дипломатов

Владимир Зеленский уволил 11 послов / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Валерия Чалого с должности посла Украины в США и с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго по совместительству.

Об этом идет речь в указе главы государства №540/2019 от 19 июля 2019 года размещен на сайте главы государства.

Кроме того, Зеленский также подписал указы об увольнении еще ряда украинских дипломатов: посла Украины в Марокко Ярослава Коваля, посла в Южно-Африканской республике Тараса Кузьмича, посла в Нигерии, Гане, Бенине и Сьерра-Леоне Валерия Александрука, посла в Армении Петра Литвина, посла во Вьетаме и Камбодже Алексея Шовкопляса, посла в Республике Кипр Бориса Гуменюка, посла в Туркменистане Валентина Шевалева, посла в Ватикане Татьяну Ижевскую, посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили Юрия Дюдина и посла в Иордании Сергея Паська.

Напомним, ранее в Верховной Раде решили судьбу Павла Климкина и определились с новым главой МИД Украины.