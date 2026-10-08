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Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

Алена Кюпели
8 октября 2026, 13:16
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Сергей Стрельников сообщил о важном решении, которое он принял.
Сергей Стрельников решил защищать Украину
Сергей Стрельников решил защищать Украину / Коллаж Главред, фото Instagram/sergiystrelnikov

Кратко:

  • К какому батальйону присоединился актер
  • Что он написал на своей странице

Популярный украинский актерСергей Стрельников сообщил о важном решении.

На своей странице в Instagram, актер написал, что отправляется служить в ВСУ.

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"Я, украинский актер Сергей Стрельников, сообщаю, что присоединился к рядам Сил обороны Украины и принял присягу на верность украинскому народу.Теперь я являюсь частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем", - написал знаменитость.

Сергей Стрельников отправляется служить
Сергей Стрельников отправляется служить / Фото Instagram/sergiystrelnikov

Артист рассказал, что 9-я бригада - первая в Украине бригада нового поколения в составе сил беспилотных систем. Ее история началась еще в 2014 году с винницкого батальона территориальной обороны, а в январе 2025-го на его основе создали воюющую технологиями бригаду. Скелет подразделения - бойцы с боевым опытом пехоты, которые теперь находят и уничтожают врага из воздуха.

"Для меня честь быть среди этих людей. Поэтому я настроен учиться, привыкать к новым условиям и добросовестно выполнять обязанности, которые на меня возложены", - говорит он.

Сергей Стрельников отправляется служить
Сергей Стрельников отправляется служить / Скриншот

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О персоне: Сергей Стрельников

Сергей Стрельников - украинский киноактёр, известный исполнением главной роли в биографическом сериале "Страсти по Чапаю". Имеет звание Заслуженного артиста Украины.

трельников играл небольшие роли во множестве сериалов, среди которых "Бедная Настя" (2003-2004), "Девять жизней Нестора Махно" (2006), "Возвращение Мухтара 2" (2005) и "Возвращение Мухтара 3" (2006), "Дьявол из Орли. Ангел из Орли" (2006), "Любовь на асфальте" (2008), "Колдовская любовь" (2008).

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