Почему 9 октября нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

Согласно народным поверьям, 9 октября старались не ссориться, не ругаться и не оскорблять других. Особенно нежелательными считались споры с родными.

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Какой церковный праздник 9 октября / Коллаж Главред, фото flickr (.Ines), akafistnik

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Какой церковный праздник 9 октября

Что можно делать 9 октября

Что нельзя делать 9 октября

В пятницу, 9 октября, по новоюлианскому календарю православные христиане вспоминают апостола Иакова Алфеева - одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 октября

Главным событием церковного календаря 9 октября является день памяти апостола Иакова Алфеева. Он входил в число двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом для проповеди.

видео дня

В Священном Писании об Иакове Алфееве сохранилось немного сведений. Его называют Алфеевым, чтобы отличить от другого апостола Иакова - сына Зеведеева. Несмотря на небольшое количество исторических подробностей о его жизни, церковная традиция хранит память о служении апостола и его участии в распространении христианского учения.

9 октября также вспоминают преподобных Андроника и Афанасия, праведников Авраама и Лота, а также других святых.

День памяти апостола Иакова Алфеева является поводом для верующих обратиться к молитве и вспомнить о христианском служении святого.

Что можно делать 9 октября

Церковная традиция советует провести этот день в молитве и заботе о близких. По возможности можно посетить богослужение, зажечь свечу за здоровье родных, помочь тому, кто нуждается в поддержке.

Не запрещены и обычные домашние дела. Можно готовить, убирать, стирать, ухаживать за детьми и выполнять необходимую работу по хозяйству.

9 октября 2026 года приходится на пятницу, поэтому это постный день. Верующие, соблюдающие пост, ограничивают в этот день пищу в соответствии с церковной традицией и собственными возможностями.

Чего нельзя делать 9 октября

Согласно народным поверьям, в этот день старались не ссориться, не ругаться и не оскорблять других. Особенно нежелательными считались споры с родными.

Осторожнее относились и к деньгам. Не советовали делать необдуманные покупки или тратить средства на вещи, без которых можно обойтись.

Не стоит путать народные предостережения с церковными правилами. ПЦУ не устанавливает запретов на уборку, стирку или другую домашнюю работу именно в этот день.

Народные приметы на 9 октября

В этот период особенно пристально следили за погодой, листвой и первыми признаками похолодания, ведь такие наблюдения помогали предсказать, какой будет дальнейшая осень.

Дождливая погода предвещала раннее наступление зимы.

Теплое солнце указывало на то, что холодов в ближайшие дни пока не стоит ждать.

Северный ветер считали предвестником скорого похолодания.

Утренний туман связывали с потеплением.

Листья, долго держащиеся на деревьях, считались признаком поздней зимы.

Ясное звездное небо сулило холодную ночь.

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