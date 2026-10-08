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Почему 9 октября нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
8 октября 2026, 21:34
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Согласно народным поверьям, 9 октября старались не ссориться, не ругаться и не оскорблять других. Особенно нежелательными считались споры с родными.
Какой церковный праздник 9 октября
Какой церковный праздник 9 октября / Коллаж Главред, фото flickr (.Ines), akafistnik

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 9 октября
  • Что можно делать 9 октября
  • Что нельзя делать 9 октября

В пятницу, 9 октября, по новоюлианскому календарю православные христиане вспоминают апостола Иакова Алфеева - одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 октября

Главным событием церковного календаря 9 октября является день памяти апостола Иакова Алфеева. Он входил в число двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом для проповеди.

видео дня

В Священном Писании об Иакове Алфееве сохранилось немного сведений. Его называют Алфеевым, чтобы отличить от другого апостола Иакова - сына Зеведеева. Несмотря на небольшое количество исторических подробностей о его жизни, церковная традиция хранит память о служении апостола и его участии в распространении христианского учения.

9 октября также вспоминают преподобных Андроника и Афанасия, праведников Авраама и Лота, а также других святых.

День памяти апостола Иакова Алфеева является поводом для верующих обратиться к молитве и вспомнить о христианском служении святого.

Что можно делать 9 октября

Церковная традиция советует провести этот день в молитве и заботе о близких. По возможности можно посетить богослужение, зажечь свечу за здоровье родных, помочь тому, кто нуждается в поддержке.

Не запрещены и обычные домашние дела. Можно готовить, убирать, стирать, ухаживать за детьми и выполнять необходимую работу по хозяйству.

9 октября 2026 года приходится на пятницу, поэтому это постный день. Верующие, соблюдающие пост, ограничивают в этот день пищу в соответствии с церковной традицией и собственными возможностями.

Чего нельзя делать 9 октября

Согласно народным поверьям, в этот день старались не ссориться, не ругаться и не оскорблять других. Особенно нежелательными считались споры с родными.

Осторожнее относились и к деньгам. Не советовали делать необдуманные покупки или тратить средства на вещи, без которых можно обойтись.

Не стоит путать народные предостережения с церковными правилами. ПЦУ не устанавливает запретов на уборку, стирку или другую домашнюю работу именно в этот день.

Народные приметы на 9 октября

В этот период особенно пристально следили за погодой, листвой и первыми признаками похолодания, ведь такие наблюдения помогали предсказать, какой будет дальнейшая осень.

  • Дождливая погода предвещала раннее наступление зимы.
  • Теплое солнце указывало на то, что холодов в ближайшие дни пока не стоит ждать.
  • Северный ветер считали предвестником скорого похолодания.
  • Утренний туман связывали с потеплением.
  • Листья, долго держащиеся на деревьях, считались признаком поздней зимы.
  • Ясное звездное небо сулило холодную ночь.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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