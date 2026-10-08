В Минобороны раскрыли масштаб возвращения военных после СОЧ - детали

После СОЧ в украинские подразделения вернулись военные численностью в две-три бригады.

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В Минобороны раскрыли масштаб возвращения военных после СОЧ / коллаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Кратко:

После возвращения военным восстановили денежное обеспечение

В Минобороны положительно оценили результаты программы

В украинские подразделения вернулись тысячи военнослужащих, ранее совершивших самовольное оставление части (СОЧ). Они воспользовались упрощенной процедурой возвращения, сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отметили, что общее количество военнослужащих, которые вернулись в строй в рамках программы, сопоставимо с численностью личного состава двух-трех бригад.

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"Это количество сопоставимо с личным составом двух-трех бригад. Значительная часть военных вернулась именно на боевые должности. Это люди, которые уже имеют опыт, стаж службы и навыки, необходимые подразделениям", - заявили в Минобороны.

После возвращения военнослужащим восстановили денежное и другие виды обеспечения. В настоящее время они продолжают выполнять поставленные перед подразделениями задачи.

В Минобороны также сообщили, в какие подразделения вернулось больше всего военнослужащих после СОЧ. В список вошли:

20-я отдельная бригада беспилотных систем "К-2";

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха;

3-я отдельная штурмовая бригада;

63-я отдельная механизированная бригада;

429-я отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес".

Кроме того, в ведомстве отметили бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" и "Азов".

В Министерстве обороны положительно оценили результаты программы и поблагодарили военнослужащих, которые приняли решение вернуться в подразделения.

"Это могло быть непростое решение, но оно точно правильное", - подчеркнули в ведомстве.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Стоит ли ждать изменений в процессе мобилизации - заявление Буданова

Украине необходимо ежемесячно призывать в Силы обороны не менее 30 тысяч человек, чтобы сохранить нынешнюю ситуацию на фронте. Снижение этого показателя может сказаться на способности удерживать текущее положение на линии боевого столкновения. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в эфире единого телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания существующего положения", - заявил Буданов.

В то же время кадровые решения в Министерстве обороны, по мнению главы ОП, сами по себе не окажут существенного влияния на масштабы призыва. В частности, он не ожидает заметного эффекта от назначения Евгения Хмары министром обороны.

"Наберусь смелости и скажу вам: нет, ничего существенно не изменится. Потому что потребность составляет не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей", - отметил Буданов.

Изменение подходов к призыву, по словам чиновника, также не устранит базовую потребность армии в личном составе. Речь идет прежде всего об обеспечении необходимого количества людей для выполнения задач на фронте.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Роман Костенко заявил о возможных изменениях в сфере мобилизации. Он подчеркнул, что изменения в призывном возрасте обсуждаются в парламенте и могут касаться самой системы мобилизации. Костенко также отметил, что мобилизация не станет исключительно добровольной, а отсрочки для родителей троих и более детей пока не планируется отменять.

Инициаторы законопроекта, в частности Сергей Козырь и Евгений Брагар, сообщили об инициативе по введению временной отсрочки для отдельных категорий граждан. Они пояснили, что трехмесячная отсрочка предусмотрена в законопроекте №16034 и будет оформляться автоматически через государственные реестры. Согласно документу, отсрочка длится 90 календарных дней и касается лиц, вернувшихся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа.

Минобороны сообщило об упрощении оформления отсрочки для педагогических работников через мобильное приложение "Резерв+". В ведомстве отметили, что оформление отсрочки онлайн осуществляется путем сверки данных с АИКОМ и ПФУ без необходимости обращаться в ЦНАП. Для оформления отсрочки педагогам требуется педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки и совпадение кода ЕГРПОУ в различных реестрах.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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