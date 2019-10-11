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У Зеленского определились с кандидатурой на пост посла Украины в США

11 октября 2019, 06:54

Владимир Зеленский не уточнил имя кандидата на пост посла Украины в США.

Зеленский
Владимир Зеленский уточнил, что послом станет опытный дипломат / Reuters

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки, должность которого СМИ прочили экс-главе СНБО Александру Данилюку, уже избран и будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщил во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время он не назвал имя кандидата. Лишь отметил, что новым послом в США станет дипломат, который знает очень хорошо Соединенные Штаты.

"Человек избран. Человек с опытом. Я думаю будет назначен в ближайшее время", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с должности посла Украины в США и с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго по совместительству. Кроме того, Зеленский принял решение заменить 12 руководителей посольств по всему миру.

Позже стало известно, что в Офисе президента рассматривают несколько кандидатур на должность посла Украины в США.

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