У Зеленского определились с кандидатурой на пост посла Украины в США

Владимир Зеленский уточнил, что послом станет опытный дипломат / Reuters

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки, должность которого СМИ прочили экс-главе СНБО Александру Данилюку, уже избран и будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщил во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время он не назвал имя кандидата. Лишь отметил, что новым послом в США станет дипломат, который знает очень хорошо Соединенные Штаты.

"Человек избран. Человек с опытом. Я думаю будет назначен в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Читайте такжеПосле полуночи завершился 14-часовой пресс-марафон Зеленского

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Чалого с должности посла Украины в США и с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго по совместительству. Кроме того, Зеленский принял решение заменить 12 руководителей посольств по всему миру.

Позже стало известно, что в Офисе президента рассматривают несколько кандидатур на должность посла Украины в США.